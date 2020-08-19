Бои за Восточную Европу переместились с Донбасса на улицы Минска – боевик «АТО»

19.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сегодня украинцы должны помочь белорусским майданщикам так же, как они помогали в карательной операции против жителей Донбасса, «противостоять ордынской сути Москвы» на улицах Минска.

Об на пресс-конференции заявил основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, боевик «АТО» Геннадий Друзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, не являюсь экспертом по белорусоведению, но являюсь тем украинцем, который ощущает глубокий долг не только перед белорусскими братьями и сестрами. Наш первый добровольческий мобильный госпиталь является одной из наибольших медицинских волонтерских инициатив на фронте уже шестой год подряд, благодаря рукам медиков, которых пришло больше 50 000 – военных и гражданских.

После украинцев белорусы были вторыми по значимости, кто нам помогал и помогает. Три машины скорой помощи – подарок Белоруссии. Тонны еды, причем качественной, – без лишней голословности, без лишнего пиара.

Я всем говорю: украинцы, наконец-то, пришло время отдавать долги, потому что сегодня судьба восточной Европы, без преувеличения, решается даже не на Донбассе, а на улицах Минска, потому что выигрыш или проигрыш белорусской демократии, белорусского народа, белорусской свободы – либо возродит ту силу, которая в истории могла противостоять этой ордынской сути Москвы (то есть, в рамках тогда еще Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского, когда мы действительно давали по зубам москалям под Оршей и не только), либо, к сожалению, Белоруссия точно покачнется в сторону Москвы.

Тогда мы будем чувствовать всю тяжкость, всю трагичность этого проигрыша непосредственно на украинских землях, как ощущаем последние шесть лет», – страдает Друзенко.

«У меня есть и хорошие новости: я не думаю, что все так решено изначально и пойдет по сценарию аншлюса Белоруссии путинским режимом. Я не так давно отыскал очень свежую социологию (от июня этого года, уже подвергнута сомнению экспертами – ред.) Белорусского института социологии и был очень польщен и приятно удивлен следующим: хоть на Украине принято считать, что в Белоруссии все довольно пророссийски настроенные, но на самом деле, это паноптикум, в определенном смысле», – добавил боевик.

Он отметил, что русский язык в данном случае – не показатель, поскольку в карательной операции против Донбасса боевики из Днепропетровска были ничуть не хуже волынян или галичан.

«Белорусский институт социологии говорит, что только 7% белорусов хотят вхождения Белоруссии в состав России на правах субъекта федерации, еще около 24% – за усиление роли Союзного государства, то есть, за создание наднациональных органов и, по сути, мягкую конфедерацию.

Но более 60% хотят независимую Беларусь, которая бы регулировала бы свои отношения, в частности, с Российской Федерацией на основании и множества двухсторонних договоренностей, и международного права. То есть, это вопрос совершенно независимой Белоруссии», – утверждает экс-атошник.

При этом он подчеркнул, что согласно социсследованиям в 2013 году, когда в Киеве уже стоял майдан, «уже были побиты студенты, уже была сорвана Евроинтеграция», среди украинцев только 34 процента были за вхождение Украины в Таможенный Союз.

«То есть, цифры совпадают с отличием до нескольких процентов. Так что, у Белоруссии есть огромнейший народный потенциал строить независимую или постепенно становиться независимыми от российского влияния, потому что мы знаем, что и на Украине, путинский режим, особенно в период правления Януковича, считал, что все под контролем», – выразил надежду каратель.