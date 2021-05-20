«Боинг» МН17. Диспетчеры ослепли после учений НАТО

20.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Причиной уничтожения малайзийского «Боинга» в 2014 году стало то, что европейские контролирующие органы и Украина запретили полеты над Крымом, но позволили в небе Донбасса, на территории которого шли боевые действия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» заявил президент Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов», член Всемирного фонда безопасности полетов (FSF) Валерий Шелковников.

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Он напомнил, что Украина входит в зону ответственности «Евроконтроля» и оперативно ему подчиняется.

«Так вот в районе ответственности «Евроконтроля» проводились… военные учения НАТО с применением средств радиоэлектронной борьбы. В те же дни произошла потеря радиолокационной информации в воздушном пространстве Австрии, Германии, Чехии и Словакии: данные о местоположении самолетов, направлении, высоте и скорости пропали с экранов радаров гражданских диспетчерских служб», – говорит Шелковников.

По его словам, диспетчеры «ослепли».

«Беспрецедентный случай. «Евроконтроль» и EASA [Европейское агентство авиационной безопасности] вынуждены были приступить к немедленному расследованию. А расследовать надо было с учетом важнейших требований ИКАО – «Руководства по мерам безопасности, принимаемым в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских воздушных судов», – отмечает специалист.

Он вспоминает, что за несколько дней дал интервью для одной из крупных иностранных медиакомпаний.

«Я говорил о тревожной ситуации в воздушном пространстве Украины. Но их интересовала лишь тема полетов над Крымом – западные политики настаивали на закрытии воздушного пространства над ним. Не там надо закрывать воздушное пространство, господа, а там, где действительно опасно, – говорил я», – рассказывает собеседник издания.

«Через 90 минут после уничтожения Boeing 777 Malaysia Airlines украинские власти наконец-то закрыли воздушное пространство от земли и без ограничений на востоке Украины в Днепропетровском районе полетной информации. А ведь до этого периода воздушные суда иностранных авиакомпаний продолжали летать в воздушном пространстве над зоной ведения боевых действий.

EASA, «Евроконтроль» и авиационные власти Украины молчали… Евроконтроль, запретив все полеты над Крымом под предлогом того, что в его воздушном пространстве безопасность полетов не может быть гарантирована, однако не имел возражений против полетов над территорией, где ведутся боевые действия», – обращает внимание Шелковников.

Он также добавил, что British Airways, анализируя факторы опасности, прекратила полеты над Украиной за несколько недель до трагедии рейса МН17.