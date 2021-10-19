«Боинг» отказался инвестировать в Украину – Кривонос

19.10.2021 11:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Репутация Украины на международном пространстве такова, что даже «западные партнёры» опасаются инвестировать в страну из-за тотальной коррупции и воровства.

Об этом в интервью перебравшемуся в Киев бывшему российскому либеральному тележурналисту Евгению Киселеву заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замком ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я был замсекретаря СНБО, мы работали на этом направлении, и у нас шёл прогресс, вплоть до того, что мы плотно выходили тогда на активное сотрудничество с «Боингом». И «Боинг» готов был не просто сюда зайти, и не просто самолёты нам поставлять, а составить производство и мощнейшую логистическую базу», – рассказал Кривонос.

«Почему не зашёл?» – спросил Киселёв.

«Вопросы на тот момент офиса президента, который на тот момент всячески давил все эти процессы. Ну и западные партнёры и сейчас готовы заходить к нам, но они должны быть уверены, что те инвестиции, которые будут вкладывать в нашу страну, не пропадут. То есть они хотят увидеть, что всё это будет не зря. Пока нет доверия со стороны наших западных партнёров, что мы не поменяем свой курс, или эти деньги не будут украдены. То есть вопрос и политический, и экономический», – ответил генерал.