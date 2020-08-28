«Боится, ему нечем крыть»: Познер отчитал Зеленского за цензуру на Украине

04.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Блокирование телеканалов и СМИ, в частности то, что произошло недавно на Украине, – это признак слабости власти, которая таким образом показывает, что ей нечем ответить в информационном состязании с оппозицией.

Об этом в эфире канала «И Грянул Гэм» заявил известный российский телеведущий Владимир Познер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Познера, такую же ошибку совершали и советские власти.

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«Вообще, я считаю, что глушение в широком смысле этого слова говорит о страхе, говорит о том, что мы не знаем, что ответить на это. У нас нет ответа.

Если вспомнить так называемые «вражеские голоса» в Советском Союзе – это ВВС на русском языке, это «Голос Америки» на русском языке, это «Немецкая волна» на русском языке и некоторые более мелкие, то почему боялись? Ведь, боялись информации о себе же, которая исходила от этих радиостанций. И это была правдивая информация, как правило. А что с этим делать – было непонятно, было нечем крыть. А как крыть? Заглушить, чтобы никто не слышал.

Это очень плохой признак, на самом деле. Потому что, послушайте, как только Горбачев ввел гласность, и все стало возможным печатать, говорить и так далее, показывать в Советском Союзе, то перестали слушать эти «голоса». Уже было никому не интересно.

Если у тебя есть информация по поводу своей страны у себя же дома, чего ты будешь слушать других? Так что это, конечно, очень плохой признак.

Как, скажем, в Украине запретили, закрыли три телеканала. Да, они пророссийские, ну и что? Чего вы боитесь-то?

Если они неправду говорят, если они такие, то вы их легко можете просто разоблачить. А закрыть – это уже плохой признак. Опять-таки, значит, они что-то такое говорят, чего вы боитесь и вам нечем крыть», – заявил Познер.