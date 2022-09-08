«Боится выдачи»: Шарий решил помириться с украинскими «СМИ-помойками»

Новости Украины

Осевший в Испании украинский блогер и политик Анатолий Шарий похвалил украинские СМИ за то, что они правильно донесли его позицию об отказе поддерживать СВО и непризнании воссоединения Крыма с Россией.

Об этом он написал в соцетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее он называл их исключительно «помойками».

«От всего сердца, серьезно, не стебу, благодарю украинские СМИ за то, что они внезапно для меня постарались массово донести мою неизменную позицию по Крыму и вторжению 24 февраля. К сожалению, эти же СМИ долго время по непонятной мне причине врали, будто бы я не считал Крым Украиной и приветствовал войну, начатую 24 февраля», – написал Шарий.

Ранее обслуживающий интересы Петра Порошенко, а ныне – офиса Зеленского, украинский политолог Владимир Фесенко пояснил, что Шарий всё это делает только потому, что боится экстрадиции из Испании.

«Он не то что не принял революцию достоинства, он стал её резким критиком. И видимо, это принесло ему поддержку Кремля. И как раз в этот момент, я думаю, он начал получать большое финансирование. Поскольку он, судя по всему, достаточно яркий медийный персонаж, он умеет привлекать к себе внимание людей. Я бы сказал так, антимайданный Арестович. В чём-то они, кстати, похожи. Не всем, наверное, сравнение понравится. Но, тем не менее, он своей яркостью медийной привлёк действительно достаточно большую аудиторию. Правда, значительная часть этой аудитории была в России и в так называемых ДНР и ЛНР, а также в оккупированном Крыму. Вот сейчас он выступает с критикой, но это сейчас. То, что вы процитировали для меня (публикацию в тг-канале – ред.), это тоже не обычное откровение. Но я это объясняю очень просто – он хочет остаться в Испании. Он хочет сохранить комфортную европейскую жизнь. Он ведь критиковал стремление Украины в своё время. И выступал именно с таких резких антимайданных позиций, но сам предпочитает жить там», – сказал Фесенко в эфире телеканала «Дом».

Он добавил, что Киев продолжит добиваться выдачи Шария.