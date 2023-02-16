«Бой за Крым будет жарким – там есть ядерное оружие» – депутат Рады

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Перелом на фронте и, в частности, на Крымском направлении начнётся даже не с поставками авиации, а после того, как на Украину зайдёт западное дальнобойное оружие радиусом действия до 400 километров.

Об этом в интервью супруге киевского телешарлатана Дмитрия Гордона пропагандистке Алесе Бацман заявил вступивший в ВСУ после начала СВО на Украине депутат Верховной рады Сергей Рудык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока мы не получим дальнобойного оружия, мы не сможем через окопы переломать численно превосходящую армию России. Месяца не прошло, как западные партнёры начали говорить о том, что дадут нам разные типы оружия, начиная с танков и заканчивая ещё не обещанными, но анонсированными истребителями. Месяц назад мы об этом могли только мечтать. Сейчас пошли сигналы о том, что это будут ракеты дальнего действия до 400 км. Если это произойдёт, то, поверьте, наши возможности улучшатся. Но бой за Крым будет жарким. Крым нашпигован оружием, я на 99% уверен, что там есть и ядерное оружие, и это будут очень сложные бои. Мы привыкли, что мы держим Бахмут, мы держим Донецкое направление – 7-8 месяцев постоянной войны и крови. Я понимаю, что мы говорим об их погибших, но и наши погибшие есть, и много. Наверное, нет села, где не хоронили какого-то украинского героя», – рассуждал Рудык.