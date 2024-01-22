Бойцы армии Мали и ЧВК «Вагнер» устранили одного из высокопоставленных лидеров ИГ в Сахеле

Иван Самойлов.  
22.01.2024 13:34
  (Мск) , Москва
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Африка, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Терроризм


Солдаты армии Мали (FAMa) и бойцы ЧВК «Вагнер» обезвредили одного из высокопоставленных лидеров террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сахеле — Абд аль-Ваххаба Ульда Шугайба.

Совместная операция «музыкантов» и FAMa прошла 21 января 2023 года. Кроме того, в  ходе контртеррористических мероприятий под стражу был взят живым брат главаря.

Солдаты армии Мали (FAMa) и бойцы ЧВК «Вагнер» обезвредили одного из высокопоставленных лидеров террористической...

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Слаженная работа бойцов ВС Мали и ЧВК «Вагнер» является результатом плодотворного сотрудничества.

На протяжении нескольких лет специалисты «Оркестра» качественно обучают личный состав силовых ведомств африканского государства и помогают им в восстановлении безопасности на всей территории страны.

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