Бойцы «Беркута» несут смертельную угрозу майданщикам в Киеве

12.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Выданные на Донбасс по обмену и уже вернувшиеся обратно на Украину бойцы «Беркута», заявившие о готовности доказать в суде свою невиновность, представляют крайнюю опасность для националистического режима, захватившего власть в Киеве в 2014 году.

Это в эфире телеканала «Прямой» признала политолог Олеся Яхно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская стратегия состоит в том, чтобы вытащить Украину из международного формата и втянуть в двусторонний переговорный процесс. И все эти заявления о том, что послы могут вернуться, о том, что экс-беркутовцы собираются возвращаться в Киев и доказывать, что Майдан – это был государственный переворот, это все направлено на то, чтобы в главном Украина отказалась в базовых позициях.

Если Украина согласится, что Майдан – это был государственный переворот, это означает, что причина войны и аннексии не в том, что в Крыму была спецоперация, а на Донбассе была российская агрессия, а она состоит в том, что, оказывается, Киев, Украина, сама виновата, потому что у нас тут был государственный переворот, и Крым, и Донбасс так отреагировали. Я считаю, что Россия именно этого добивается», – заявила Яхно.

По ее мнению, у Москвы есть несколько сценариев: «И постепенно, какими-то экономическими проектами, начнут втягивать Украину в этот двусторонний формат, может быть, это будет Ермак-Козак, может быть, на каком-то другом уровне, решая задания, санкции и изоляцию, а не решая вопросы по Донбассу. У России есть варианты. Можно или навязывать Украине свои условия по Донбассу. Если Украина не согласится – будет замороженный конфликт, это не принципиально. Россия хочет выйти из санкций и навязать эту новую нормализацию в ее версии», – сокрушается Яхно.