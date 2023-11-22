Бойцы ЧВК «Вагнер» установили флаг «Оркестра» в столице Кидаля в знак освобождения региона от боевиков и развития отношений с Мали
Совместная работа ЧВК «Вагнер» и армии Мали (FAMa) вернула мир и спокойствие в северный район республики — Кидаль.
В знак освобождения региона от радикалов «Координационного движения Азавад» (CMA) бойцы «Оркестра» установили флаг компании в его столице.
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Победа FAMa и «музыкантов» над боевиками CMA характеризует важность сотрудничества организации и властей государства.
Ранее регион представлял из себя нестабильную территорию, на которой регулярно происходили столкновения с бандформированиями, а местные жители постоянно находились под угрозой.
Однако совместная работа ЧВК «Вагнер» и армии Мали позволила вернуть безопасность в Кидале.
Когда безопасность мирного населения была восстановлена, «вагнеровцы» установили флаг компании в столице региона, что показывает укрепление отношений между организацией и правительством республики.
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