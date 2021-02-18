Бойцы ДНР готовы к контрнаступлению – Пушилин

18.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Сегодня, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин посетил передовые позиции защитников республики, чтобы пообщаться с военнослужащими, ознакомиться с условиями их пребывания и из первых уст узнать о ситуации на линии соприкосновения.

Об этом сообщает официальный сайт руководителя государства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что главным поводом для визита главы республики стали участившиеся в последнее время обстрелы населенных пунктов ДНР со стороны украинских боевиков.

«Только за прошедшие сутки ВФУ шесть раз нарушили Меры по контролю за соблюдением перемирия. На Донецком направлении под обстрел попали населенные пункты Сигнальное, Луганское и Старомихайловка, на Мариупольском – населенные пункты Коминтерново и Ленинское», – уточняют оперативные данные на сайте главы ДНР.

В ходе инспектирования боевых позиций Денис Пушилин отметил качественную военную подготовку защитников республики и убедился в их высоком боевом духе.

«Ощущения от посещения передовой у меня самые положительные. В плане подготовки и боевого духа наших бойцов здесь все в порядке. Ну а в плане эскалации – она слишком явно просматривается на всех проявлениях: и на переговорной площадке, и по количеству прилетов снарядов, мин по нашим позициям. Украина не нацелена на мирное урегулирование конфликта», – констатировал глава республики.

Бойцы показали Пушилину хвостовики от фосфорных снарядов, что лишний раз свидетельствует о применении вражеской стороной запрещённых боеприпасов. Глава ДНР заверил военнослужащих Народной милиции, что эти факты не останутся без внимания.

«Безусловно, этот вопрос обсуждается на минской площадке. У нас вызывают большие вопросы отчеты СММ ОБСЕ – была изменена их форма, и теперь практически невозможно определить виновную в нарушениях сторону. Отчеты мониторинговой миссии потеряли свою информативность, и у нас вызывает это дополнительное беспокойство», – рассказал Пушилин.

В то же время он подчеркнул, что обеспечение семей военнослужащих для республики в особом приоритете.

«С учетом того, что бойцы каждый день рискуют своей жизнью, здоровьем, они должны понимать, что происходит в республике. Какое идет развитие поддержки – и это не только удостоверения участника боевых действий, это еще и закрепленные льготы и преференции. Они должны понимать, что с их семьями все в порядке, что государство заботится о них в то время, когда они выполняют свою боевую задачу и отдают долг Родине», – сказал Пушилин во время посещения пункта дислокации одного из подразделений.

Кроме того, глава ДНР подчеркнул, что подразделения Народной милиции находятся в боевой готовности и готовы к любым событиям, в том числе и к контрнаступлению.