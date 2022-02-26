Бойцы ДНР и ЛНР стремительно освобождают один за другим населённые пункты

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Новости Украины

За последние сутки защитники Донбасса освободили как минимум пять населённых пунктов от украинской оккупации.

Об этом сообщают соцсети и Telegram-каналы работающих на Донбассе военкоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что населённый пункт Старогнатовка Волновахского района ДНР освобождена. В руки защитников Донбасса попал красно-чёрный бандеровский флаг, принадлежавший 93-й бригаде нацистского бандформирования «Холодный Яр».

Кроме того, появилась информация, что освобождён населённый пункт Донское того же района, где уже водрузили знамя легендарного батальона «Сомали», созданного погибшим от украинских диверсантов командира Михаила «Гиви» Толстых.

«Гиви, наши дошли», – пишет в своём блоге военный обозреватель Борис Рожин.

Сюжет из Донского опубликовал военкор Семён Пегов на своём Telegram-канале «WarGonzo».

Житель населённого пункта рассказал, что из городка убежали около тысячи солдат ВСУ, которые базировались на местном заводе.

Также, по информации военкора, бойцы НМ ДНР вошли в населённые пункты Чичерино (переименовано майданщиками в 2016 году в «Новоапостоловку») и Свободное Волновахского района.

Аналогичная ситуация складывается и соседней Луганской Народной Республике. Военкор и поэтесса Анна Долгарева сообщила, что бойцы ЛНР взяли город Счастье и посёлок Муратово Новоайдарского района.

«Хорошо. Потому что попытка взять Счастье парой дней ранее была довольно неудачной, в 12 батальоне были ощутимые потери. А город важный, и в 2014 из него с кровью буквально отступали, ногтями вцепляясь в землю», – пишет в своём блоге военкор.

«В ЛНР взяли Счастье. Это очень важный город в республике. И он был ужасающим образом укреплён за 7 лет. Это было очень сложно. Взяли», – отмечает в своём блоге писатель Захар Прилепин.

Напомним, ранее сообщалось, что вооружённые силы ЛНР без боя вошли в Станицу Луганскую.