Бойцы ДНР предотвратили ряд терактов на химических объектах республики

Украинское командование планировало несколько терактов на химических объектах ДНР. Атаки были отбиты, враг понёс потери.

Об этом рассказал представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Украинская сторона планировала совершить теракты на химических объектах. Попытка подрыва трубопровода с аммиаком, это на «Стироле», было вовремя замечено, и поднята тревога, и этого не произошло. Это попытка подрыва химического объекта возле Горловки, Железная Балка. Была попытка проникновения двух групп численностью 10-12 человек.

Военнослужащие НМ вовремя заметили и открыли огонь, в результате которого двое погибших, трое получили ранения, и они ретировались на свою сторону. И попытка подрыва склада ГСМ в Еленовке. Рано утром группа зашла, но сторож заметил и поднял тревогу, тем самым сорвав планы противника по уничтожению горюче-смазочного материала, который так необходим нашей республике», – рассказал Басурин в комментарии военкору ВГТРК Андрею Руденко.