Бойцы FACA и ЧВК «Вагнер» уничтожили более 250 боевиков в ЦАР

Андрей Соколов.  
27.02.2024 22:49
  (Мск) , Москва
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Африка, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Военнослужащие армии ЦАР (FACA) и специалисты ЧВК «Вагнер» провели совместную операцию в районах Куанго-Зангба, Кембе и в окрестностях деревни Мбимо-Мбома.

В ходе контртеррористических мероприятий было ликвидировано более 250 боевиков.

Военнослужащие армии ЦАР (FACA) и специалисты ЧВК «Вагнер» провели совместную операцию в районах Куанго-Зангба,...

Совместные силы «Оркестра» и FACA своевременно отреагировали на угрозу со стороны радикалов и отправились в регион для защиты местного населения. С 23 по 26 февраля «музыканты» и бойцы республиканских ВС освобождали территорию от бандитов.

В дополнение к этому «вагнеровцы» и солдаты ВС ЦАР уничтожили одного из командиров боевиков Амаду-Бунгуса. Он был известен особой жестокостью и насилием по отношению к мирному населению.

Кроме того, военнослужащие и специалисты ЧВК «Вагнер» конфисковали оружие, боеприпасы и личные вещи преступников. В числе обнаруженных предметов также была документация радикалов, которая велась на фирменных блокнотах многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА).

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