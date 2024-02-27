Бойцы FACA и ЧВК «Вагнер» уничтожили более 250 боевиков в ЦАР

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Военнослужащие армии ЦАР (FACA) и специалисты ЧВК «Вагнер» провели совместную операцию в районах Куанго-Зангба, Кембе и в окрестностях деревни Мбимо-Мбома.

В ходе контртеррористических мероприятий было ликвидировано более 250 боевиков.

Совместные силы «Оркестра» и FACA своевременно отреагировали на угрозу со стороны радикалов и отправились в регион для защиты местного населения. С 23 по 26 февраля «музыканты» и бойцы республиканских ВС освобождали территорию от бандитов.

В дополнение к этому «вагнеровцы» и солдаты ВС ЦАР уничтожили одного из командиров боевиков Амаду-Бунгуса. Он был известен особой жестокостью и насилием по отношению к мирному населению.

Кроме того, военнослужащие и специалисты ЧВК «Вагнер» конфисковали оружие, боеприпасы и личные вещи преступников. В числе обнаруженных предметов также была документация радикалов, которая велась на фирменных блокнотах многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА).