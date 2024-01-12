Бойцы с фронта: Не верьте сказкам, что у Украины «всё заканчивается». Это у нас не хватает РЭБ

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Беспилотники, спутниковые системы и всевозможные цифровые устройства сделали прозрачной всю линию фронта и ближний тыл. Российская армия не была к этому готова в 2022 году, и до сих пор за ленточкой не хватает средств слежения и подавления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире «Крым 24» политолог Алексей Чадаев отметил, что современные цифровые устройства очень сильно преобразили облик спецоперации и сделали крайне затруднительным любое наступление.

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«К чему, конечно, никто не был готов, так это к радикально большей, чем когда-либо ранее, проницаемости линии фронта. Причём и самой линии фронта, и на некоторую оперативную глубину с помощью современных средств разведки. Я имею в виду и беспилотники, и спутниковую разведку, и датчики, и всевозможные источники больших данных, уже современные цифровые устройства, которые, конечно, очень сильно преобразили её облик. И, в частности, сделали очень затруднительным любое наступление. Потому что наступление – это всегда манёвр, это всегда сосредоточение сил. А в ситуации, когда противник видит всё, что ты делаешь, причём, видит в глубину, – конечно, наступать очень трудно. И вот наша армия это на себе познала в 2022-м, а украинская, соответственно, в 2023-м году», – подчеркнул он.

Боец с позывным «Призрак» добавил, что противник не испытывает дефицита в беспилотниках.

«Бешеное количество. Не знаю, что и как у них заканчивается, я в эти сказки, если честно, перестал верить ещё в прошлом году. Просто к тому, что я, находясь, например, в Никольском под Угледаром, одновременно по 40-50 дронов над собой наблюдал. Это нормально? Что у них там «заканчивается»? Они работают в огромном количестве, жужжат как рой», – указал боец.

Руководитель крымского отделения «Союза добровольцев Донбасса» Виктор Аносов рассказал, как БПЛА используют для сбора разведданных.

«В целых экономии батарей, в населённых пунктах дрон садится на крышу здания, на разрушенной стене сидит и в камеру наблюдает. Там, может, передвижение техники идет, а он сидит, наблюдает. И только когда уже подходит батарея к концу, тогда он уже что-то поражает. А так – сидит, как коршун и смотрит. Такая тактика уже применяется. У нас РЭБ развивается, у нас новые станции подавления на движение, но пока недостаточно ещё. Может быть они есть где-то, дальше, может, будут поставлять. Но пока на фронте этого всего не хватает», – подчеркнул Аносов.