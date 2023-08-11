Бойцы совершают подвиги в бою, а хорошей связи по-прежнему нет – эксперты

Подвиг экипажа танка «Алёша», который уничтожил восемь единиц вражеской техники, показывает, что пришло осознание, за что мы на самом деле воюем. Но он также вынес на поверхность серьезные проблемы со связью в войсках, которые – как были в начале спецоперации, так никуда и не делись.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире ток-шоу на «Крым 24» автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подтвердил, что связь была и остаётся слабым местом в ВС РФ.

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«Танковая связь – это радиостанция 168 «Акведук». Она достаточно массовая и не сказать, чтоб сильно устаревшая, просто есть особенности применения связи во взаимодействии с пехотой. У американцев надо учиться хорошим элементам, что они делают. Ещё в годы Второй Мировой войны был телефонный аппарат на корме танка. Пехотинец мог добежать и сообщить, не стучать в какие-то люки или в броню тарабанить, а сообщить какую-то ситуацию. К сожалению, я считаю, что это наше слабое место, которое не помешало бы исправить, чтобы между пехотой, которая сопровождает технику и собственно экипажами, плюс непосредственно с руководителем была связь. А те, кто работали с «птичкой», у них напрямую связи не было. То есть координация действий, конечно, именно вопреки, а не благодаря», – подчеркнул он.

«Опять же, я еще с детства помню рассказы про Афганистан, что вечные были проблемы – духи слушали наши переговоры. Короче, у нас в принципе традиционно отставание по микроэлектронике, вот оно и вылезает, в том числе по связи, которая хуже, чем у противника. Сейчас у нас начинается возрождение микроэлектронной промышленности, уже запущены производства. Надеюсь, в 2025-26 году они выйдут на нужный уровень, и, может быть, у нас наконец-то этот вопрос будет снят», – предполагает эксперт.

Политтехнолог и член Общественной палаты Севастополя Сергей Юхин указал, что несмотря на отличную связь, 8 единиц техники противника были уничтожены умелыми действиями экипажа танка «Алеша».

«Да, отмечают это и наши противники, и отмечают наши командиры, с кем общаешься – мы очень быстро учимся воевать. То есть мы все эти ошибки, которые допустили в прошлогоднюю компанию, отступления, все учитываем, обучаем солдат, мобилизованные героически сражаются. И, конечно, демотивацию после так называемого «контрнаступа» украинцев, что говорят пленные – они не понимают, куда идут и на что, с чем они сейчас столкнутся, какие действия наших в обороне, в контратаках. Их это демотивирует и дезорганизует. Восемь единиц в атаке – они, видимо, не понимали, что делать, несмотря на хорошую связь, совершенно хорошую связь Starlink, просто, колонна была разбита. Понятно, что и птичка летала, и артиллерия, слава богу, отработала, ПТУрщики . Это героический танк, это пример для всех остальных, за что мы воюем», – ометил Юхин.

«Кроме того, что наши парни очень быстро учатся воевать, они очень быстро, сталкиваясь с украинскими солдатами, с нацистами, видя символику, видя зверства, понимают, что наше дело правое. Если в начале спецоперации для некоторых это было неочевидно, то теперь для всего народа и для бойцов понятно, что мы боремся за правду, за справедливость, мы уничтожаем украинский нацизм. В том числе, вся эта западная техника, как я понимаю, представляются, как коллективный Запад, который пытается уничтожить нашу страну. Мы не говорим о каких-то тактических победах, взяли опорный пункт или отступили из опорного пункта – мы говорим о выживании всей нашей русской цивилизации, и вот это постепенно становится общим достоянием», – отметил он.

Морпех, участник спецоперации с позывным «Призрак» рассказал историю своего боевого товарища, которая также иллюстрирует боевой дух русского солдата.

«Знаете, у меня есть друг, мы познакомились с ним на фронте в прошлом году, когда раненный лежал в Ростове, и привезли командира 10 отдельного танкового батальона, позывной «Егерь». Командир, который лишился ноги, полз, выкарабкался. Мы с ним познакомились, дружим. Я, если честно, думал, что этот человек, ну как у нас в армии сейчас, не увольняют, а предлагают какое-то место, военкомат или что-то. Но когда он мне в декабре, а познакомились мы в июле прошлого года, сказал, что у него дочь родилась, и он снова в бою, он с протезом сейчас находится там, я хочу сказать только одно: вот то, что сделал этот танк, что сделал вот этот командир «Егерь» – это называется русский дух, который никогда не сломить. Это очень важно», – заключил «Призрак».