Бойцы, ушедшие на СВО добровольцами, сталкиваются с несправедливостью

Родственники добровольцев, участвующих в СВО, рассказали «ПолитНавигатору» о несправедливости, с которой сталкиваются военные. Например, при переброске на защиту границ «старых территорий» от украинских ДРГ в несколько раз снижается зарплата бойца.

Однако это касается только добровольцев, у мобилизованных всё иначе.

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Если ты попал на фронт по мобилизации, то, где бы ни был, чтоб ты не делал, – пока контракт, ты получаешь свои +/- 200 тысяч. Тебя могут отправить сопровождать грузы по стране, или заниматься подготовкой новых бойцов не в зоне СВО – не имеет значения, з/п одинаковая везде, до окончания контракта. А контракт бессрочный.

Но если ты добровольцем пошёл, то при пересечении «ленточки» в сторону тыла, по разным поводам (не в самоволку, конечно, а по службе), то тебе сразу голый оклад контрактника – в районе 40 тыс. руб.

Такое впечатление, что к добровольцам первых волн отношение, как к людям со странностями – ну, ты же пошел добровольно, не из-за денег пошёл, правда? Ну и платить в полной мере не обязательно.

А то, что люди добровольно уходили с мест работы с вполне приличными з/п, и действительно, не ради денег, но у них тоже семьи, ипотеки, планы… это никому не интересно.

И именно те, добровольцы первой волны очень нужны были фронту, срочно. И они показали пример другим, многих своим примером «заразили».

И ещё. Тем, кто подписывал контракты позже, когда и поставки всего необходимого для бойцов пошли стабильно, и экипировка стала лучше, увеличили и единоразовые выплаты, и региональные. Но никаких перерасчетов для «первых» не намечается. А если, например, москвичи подписали контракт не в Москве, а в Подмосковье, то и мэрские выплаты им также не полагаются.

У святителя Иоанна Златоуста в пасхальном слове сказано:

«Кто работал с первого часа, – тот пусть получит сегодня должную плату. Кто пришел после третьего часа, – пусть с благодарностью празднует. <…> Кто успел прийти только в одиннадцатый час, – пусть и тот не страшится за свое промедление. <…>».

Но то – притчи святых, а в мирской жизни – чем позже пришел, тем больше получил. Пример, не стимулирующий торопиться идти на помощь в первых рядах – лучше подождать, посмотреть, всё взвесить… Это умная и рациональная позиция государства? Вряд ли. Непродуманная – однозначно.

А вот в чём равенство мобилизованных и контрактников, так в том, что и те, и другие не имеют права в одностороннем порядке разорвать контракт. Он для всех бессрочный. Ты добровольно уйти на фронт можешь. Думал, так же добровольно можешь и домой вернуться? Нет, в этом месте поджидает сюрприз.

И получается, что если ты добровольцем пошел, но на какой-то период не в зоне СВО (состояние здоровья, другие задачи, поставленные командованием), то и семью обеспечить не можешь, и вернуться на прежнюю работу тоже не можешь.

Может, пришла пора исправить все эти недоразумения?