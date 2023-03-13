«Бойцы уже ждут не дождутся – кто первый захватит «Леопард» – военкор

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Натовские танки «Леопарт» пока прибыли в малых количествах без надлежащего для боевых действий боекомплекта, потому их пока не подводят к линии боевого соприкосновения.

Об этом говорили участники эфира интернет-канала «PolitWera», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встречался с командирами бронегруппы на «Славянке» (на позициях 1-й Славянской бригады – ред.), они реально там сидят облизываются, кто первый поймает. Им там один 10 миллионов пообещал, Пушилин что-то пообещал за этот «Леопард», – рассказал работающий в Донецке военный журналист Марат Хайруллин.

Подполковник запаса, военный эксперт Олег Шаландин подтвердил слова собеседника.

«Их туда привезли, но они не находятся на линии боевого соприкосновения. Их боятся туда выпускать по двум причинам. Первая – по технической готовности. Они могут куда-то сесть, и всё, бери его голыми руками. Второе, судя по всему, пока для «Леопардов» не хватает боекомплекта. Потому что выпустить комплект, и что дальше? Там нужно сэшелонировать запас для них, а там боеприпасов – не по расчётам операции», – добавил эксперт.

По его сведениям, на указанное направление привезли всего четыре танка, которые пока что просто ждут боекомплект.

«Они погоды не сделают, потому что там нужно что-то посерьёзнее, а этого нету, и смысл бросать их в эту топку? Как правило, два подобьют, один разберут на металлолом, точнее он завязнет, один просто захватят», – объяснил Шаландин.