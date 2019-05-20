Бойко и Медведчук: Пора ответить на накопившиеся вопросы!

20.05.2019, Киев, Александр Ростовцев

Вступивший в должность президента Владимир Зеленский объявил о планах разогнать Верховную Раду. Свежие соцопросы свидетельствуют, что если бы на Украине в ближайшее время состоялись досрочные парламентские выборы, то 5% барьер не смогли бы преодолеть многие упыри и неадекваты из радикальных партий, вытащенные из канав и тюрем «революцией гидности».

Уверенное лидерство держат «слуги народа» Зеленского, за ними пристроилось движение «Оппозиционная платформа – За жизнь», которой в спину дышат сильно сдавшие позиции «порохоботы» и партия непотопляемой «украинской Мамки» Юлии Тимошенко.

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Результаты радикалов-ляшковцев, «самопомощников», «сволотовцев», ошмётков «регионалов» Вилкула и лихорадочно сколачиваемой свидомитами партии «Голос» Вакарчука (в надежде, что одна раскрученная медиа-персона при необходимости сможет побить другую медиа-персону) балансируют на грани статистической погрешности.

«Это что же, закат партии войны?» – задаст нелёгкий вопрос иной пытливый читатель. – «Налицо победа «ватного» дискурса, бандерлоги отступают по всем фронтам, Рада практически у нас в кармане!»

Свежо питание, как говорится.

Пока что с уверенностью можно сказать следующее: Порошенко уже не будет президентом Украины, а люди, поддержавшие своими голосами Зеленского и Бойко, проголосовали за мир без малейшего преувеличения. Просто люди высказывали своё мнение в рамках предоставленного им скудного выбора. И это, пожалуй, единственные положительные итоги на сегодняшний день.

А вот дальше возникает масса не очень оптимистичных вопросов.

Как теперь уже точно известно, выбор Зеленского украинцами имел характер реакции отторжения Порошенко – жажда перемен под лозунгом «хуже уже точно не будет» с оттенком фатализма «ну хоть поржём напоследок».

И всё-таки, в глубине души у людей теплилась надежда, что Зеля – наш парень, «схидняк», не жлоб, не упырь, талант – вона, как его «Сватами» весь бывший Союз ССР засматривается. 9 мая вся Украина узнала, что у Зели дедушка в Красной Армии против фашистов воевал, а не в бандах УПА. А если ещё ему и на парламентских выборах подсобить, то и с Россией президент-надёжа замирится – бизнес у него там, не враг себе, да и русскому языку с культурой не даст сгинуть в кухонных гетто. Может быть…

В общем, если бы Зеленского не было, то депрессивная житуха под руководством Порошенко требовала его выдумать.

Ржать напоследок, однако, не приходится. Ибо, если отбросить в сторону светлый медиа-образ шоумена Зеленского, то в сухом остатке перед нами предстаёт ухудшенная версия Кучмы 2.0: «Украина не Россия», «западный вектор развития», «идём в НАТО и ЕС». Вместо тысячи слов отрицания – одна только брошенная Зелей фраза «Всё, что Украина имеет общего с Россией – это государственная граница».

А это, как могли неоднократно убедиться даже самые упёртые оптимисты, путь в никуда: вымирание, деиндустриализация, деградация, «одна краина – один народ – одна мова», «Бандера – хэрой» и всё такое прочее. Может, где-то в глубине души президент Зеленский и хотел бы начать интегрироваться с Россией, но политика – искусство возможного, но фактор влияния неонацистов никуда не делся, и за Одессу ни одна тварь даже лёгким испугом не обделалась.

Ну и, конечно же, фактор Коломойского. Хотя, поговаривают, Коломойский находится в стадии заключения выгодного гешефта, уступая подопечного Зелю заботам старого рептилоида Сороса; прекрасно понимая, что в одиночку ему такое счастье в своих волосатых лапах не удержать.

По-видимому, момент истины для Зеленского должен наступить в конце стодневки или чуть больше после инаугурации. И для «ватного» сообщества Украины это должно стать новым большим разочарованием и пониманием, что от безнадёги электорат выбрал медиа-персонаж, а не реального человека и политика.

С большой долей уверенности можно предположить, что с расчехлением Зеленского, как западника, знамя «ватного» дискурса будет подхвачено «серебряным призёром» соцопросов – «Оппозиционной платформой – За жизнь» Рабиновича – Бойко – Медведчука. И чем сильнее будет разочарование в Зеленском на Юго-Востоке, тем сильнее тему «за русский язык и мир с Россией» будут эксплуатировать «опзжисты» с фронтменом Бойко.

Конечно, время покажет, но пока что Зеленский и его штаб наотрез отказываются объединяться с Бойко в единый правящий блок, что, в общем, красноречиво говорит о настроении «лидеров партии мира», отталкивающих кандидата, выбранного Кремлём для диалога, и фаворита избирательной гонки в подконтрольной Киеву части Донбасса.

С другой стороны, главные лица ОПЗЖ вызывают не меньше вопросов, чем «слуги народа».

Как уже неоднократно проверено практикой, движение ОПЗЖ представлено людьми, умело «разводящими» электорат на угрозе «не выберете нас – получите бандеровцев». Бойко вообще один из лидеров «Партии регионов», ставшей синонимом слова «кидалово» и «прос#анные полимеры».

На Бойко, несмотря на выход из «Оппоблока», по-прежнему лежит ответственность в легализации майданных путчистов, взамен на что «бело-голубые» заработали индульгенцию, неприкосновенность личности и бизнеса, а также возможность заниматься политической деятельностью.

Кроме того, вызывает откровенное непонимание, как политик, позиционирующий себя «оппозиционным», продолжает якшаться с такой скользкой личностью, как «многостаночник» Лёвочкин, умудрившейся одновременно возглавлять Администрацию президента времён Януковича, спонсировать «Евромайдан», шастать на доклады в американское посольство и без малейшего ущерба для себя выйти из «мусорных люстраций», устроенных майдаунами правящим «регионалам».

Как представителю «диалога с Кремлём» Бойко недурно было бы разъяснить «ватному» сообществу партнерство с беглым олигархом Фирташем, некогда клявшемся американскому послу в Киеве в своей русофобии чуть ли не на генетическом уровне, о чем свидетельствуют архивы Wikileaks.

Не услышали от «регионалов» и слов раскаяния за то, что во времена Януковича умудрились пригреть на своей груди тягнибоковскую фашню, ставшую их могильщиком.

Да и вся деятельность «Оппоблока» в Верховной Раде была имитацией. Экс-«регионалов» неоднократно ловили на синхронных голосованиях с властью по нужным Порошенко вопросам. Зато, когда на рассмотрение был поставлен пункт об исключении термина «Великая Отечественная война» из законодательства, – ни один из «бело-голубых» не посмел пойти вопреки воле бандеровцев!

Да, недавно был мартовский визит Бойко и Медведчука в Кремль. Однако это больше напоминало попытку в очередной раз выдать нужду за добродетель, поскольку срок контракта по транзиту российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

В общем, на «слуг народа» Зеленского у «ватников» Украины надежд нет и быть не должно. Прозападный «крот» Вовочка, под плотным присмотром соросят, вряд ли решится бросить вызов нацистам и «политическим украинцам», способным превратить его безбедную жизнь под бандеровцами если не в кромешный ад, то в мигрень и геморрой. Правда, не похоже и на то, чтобы Зеля был готов окропить своё президентство человеческой кровушкой. Пока, во всяком случае.

Но уж если Бойко официально возложил на себя задачу «восстановления диалога с Москвой», то и «ватникам» пора бы начать задавать ему накопившиеся вопросы.

Чтобы не получить очередную «оппозиционную» пустышку в Раде, послушно голосующую за антирусские законы.