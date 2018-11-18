Бойко и Рабинович обманут Юго-Восток, – предостережение

18.11.2018, Киев, Максим Карпенко

«Оппозиционный блок» – проект, который позволит украинским олигархам сохранить мандаты депутатов Верховной Рады, используя в очередной раз обман избирателей Юго-Востока.

Об этом в эфире Topinform заявил киевский журналист Владимир Скачко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Украине нет несистемной оппозиции – это самая большая проблема страны. Нет той оппозиции, которая бы предложила стране немайданный курс развития…

К сожалению, «Оппозиционный блок» и все, кто так или иначе причастны к нему и претендуют на представление электората Юго-Востока и подчиненной Украине части Донбасса, они показали, что на самом деле хотят использовать популярные лозунги о защите русскоязычного населения, они по-прежнему хотят их использовать, чтобы остаться во власти…

Ни улучшения жизни, ни изменения положения – ничего не будет. «Оппозиционный блок» точно также настроен на деструкцию. Только по старой привычке он надеется еще немножечко обмануть и Запад, и Россию, и с тех, и с тех что-то поиметь», – заявил Скачко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что «Оппозиционный блок» и объединившаяся с ним недавно партия «За життя», якобы представляющие интересы населения юго-востока Украины, предали избирателей и голосуют в унисон с президентской партией.