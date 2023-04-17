Бойко и Шуфрич признались в предательстве Медведчука и переходе на сторону Зеленского

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Бывшие соратники одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, оказавшегося в России по обмену, один за другим открещиваются от него и расписываются в поддержке киевского режима.

Об этом, в частности, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в прошлом глава ОПЗЖ Юрий Бойко, вместе с Медведчуком летавший в Москву.

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«Для нас Медведчук никакой ценности не представляет. Поймите мою позицию: все, кто уехал из страны в тяжелое для нее время – для меня не существуют. Они сделали свой выбор, и бог им судья. Я с ними не общаюсь. Те, кто в стране, борются за то, чтобы она жила – это для меня товарищи», – сказал Бойко РБК-Украина.

На антироссийские позиции перешел еще один их соратник Нестор Шуфрич.

«Я не верил в то, что может быть война такого масштаба. Я ошибся и это одна из самых главных моих ошибок. Для меня эта война – это страшная трагедия – и государственная, и личная. Наверное, не один вождь, похороненный под кремлевской стеной, перевернулся, когда увидел, что Путин сошел с ума и напал на Украину», – говорит Шуфрич.

При этом он и Бойко 24 февраля приехали в парламент, чтобы проголосовать за введение военного положения.

Шуфрич, ранее критиковавшйи Зеленского, теперь говорит, что не будет этого делать.

«Одно дело – Зеленский до 24 февраля, это президент, которого оппозиция вправе критиковать. И другое дело – когда он Верховный главнокомандующий в условиях войны. Мы не можем себе позволить оппонировать ему при таких условиях. Любое противодействие власти сейчас, по моему мнению и моему воспитанию, – это противодействие Украине», – оправдывается Шуфрич.

А Бойко признал, что созданная в Раде «Платформа за жизнь и мир», в которую вошли бывшие члены его политсилы, поддерживает все решения президентской команды.

«Слугу народа» часто упрекают в том, что без поддержки бывшей ОПЗЖ они не в силах собрать 226 «за» во время голосований. «У нас, скорее, стабилизационная функция – мы подстраховываем. Без нас «Слуге народа» хватает голосов», – признает Бойко.