Бойко: «Мы никогда не признаем Крым российским»

05.11.2021 18:12 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Ни один киевский политик никогда не откажется от «украинских территорий» и не признает Крым российским.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат от «ОПЗЖ» Юрий Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы никогда не смиримся с потерей Крыма. Я имею в виду украинских политиков. Вы не найдёте на Украине политика, который скажет, что Крым – это Россия. Никогда ни один из политиков Украины не откажется от своих территорий», – сказал он.

Однако, по мнению Юрия Бойко, для возвращения полуострова Киев должен действовать хитрыми и тонкими методами.

«Для того, чтобы вернуть его, власти должны что-то делать. Эта власть ничего не делает, а предыдущая делала всё, чтобы Крым отрезать. Хочу напомнить – сначала отрезали электроэнергию, потом воду. Потом создали кучу бюрократических препон для тех, кто хотел туда поехать. Крым же наш. Поэтому мы должны открыть доступ крымчанам сюда, а сами ездить туда», – резюмировал «пророссийский» политик.