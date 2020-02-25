25.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
economics, Галичина, Общество, Политика, Россия, Украина
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Бойко: Отбой федерализации – Западная Украина сама исчезнет


Нынешняя экономическая политика украинской власти приведет к тому, что в стране исчезнет такое понятие как область, поскольку население государства массово эмигрирует за границу.

Особенно это касается Западной Украины, заявил в эфире телеканала «НАШ» депутат Верховной Рады Юрий Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, в этой связи федерализации украинская власть должна бояться меньше, чем исхода населения.

«Главная проблема в том, что у нас экономическая ситуация в стране такова, что у нас скоро области, о которых вы говорите, останутся без людей. Потому что они все уезжают.

Сегодня ситуация с трудовой миграцией настолько стала угрожающей, что речь идет не о федерализации – где-то там она мелькает как пугало, а в том, что у нас просто людей не остается.

У нас пустые села, пустые города будут, потому что люди уезжают. Если так продолжать экономическую политику, то речь о том будет идти, кто заселит эти города.

Потому что ни областей не будет, ни так предполагаемых, которые эмпирически могут возникнуть, республик. Потому что людей просто не будет», – прогнозирует Бойко.

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