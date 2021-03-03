Бойко: Украинские танки на боевом дежурстве заправляются российским топливом

03.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская бронетехника ездит и воюет на дизельном топливе, произведенном в РФ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной рады, один из лидеров «Оппозиционной платформы- За жизнь» Юрий Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бойко, в этой связи непонятно, почему Украина пользуется российским горючим, но не может закупать антиковидные вакцины, произведенные в РФ.

«Что касается запрета на российскую вакцину я могу ответить очень просто – все же знают, что у нас украинские танки заправляются российским дизтопливом. Может кто-то этого не знает? У нас на боевое дежурство танки Украины, БТРы заправляются российским дизтопливом. Почему можно заправлять?», – заявил Бойко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции и национализировал трубопровод из Белоруссии, по которому на Украину шел транзит нефтепродуктов из России. Акционеров трубопровода связывают с окружением одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.