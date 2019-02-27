Бойкот шароварщины: Молодёжь ушла ВКонтакт слушать русский рэп

27.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Молодёжь Украины сидит в запрещенной российской соцсети «ВКонтакте», слушает русский рэп и бойкотирует дикость и архаику, навязываемые шароварным министерством культуры Украины.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский телепродюсер Юрий Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, за эти три дня (скандала вокруг Евровидения, – ред.) миллион раз прозвучало слово «забороныты» – запретить, опять издать какие-то законы, опять что-то регулировать.

Мы живём в XXI веке, что вы там себе не запрещайте, это цифровая эра. Вы много добились, запретив «ВКонтакте»? Да молодёжь сидит в этом «ВКонтакте», слушает русский рэп и чхать они хотели на все ваши запреты с 76-го этажа!

Это молодые люди от 14 до 20-ти, которые сейчас смотрят на всех нас, смотрят эти эфиры, они посмотрели этот нацотбор, покрутили нам всем у виска и сказали, что это страшные люди, надо бежать от этого старшего поколения. Потому что мы показываем свою жуткую архаику там, где нельзя её показывать», – заявил выступающий.

«Если бы мы хотели показать России, что «мы продвинутая европейская страна», как минимум мы упразднили бы это архаичное министерство культуры, которого нет ни в одном развитом обществе. Вот это архаика полная! А вы мне рассказываете сейчас, что нужно «забороныты» кому-то ездить», – добавил Молчанов.