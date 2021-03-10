Бойкотировавшие выборы в Сребренице бошнякские политиканы мечтают о власти

10.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Представители бошнякского избирательного блока «Мой адрес Сребреница» заявили, что готовы занять, полученные ими в ходе ноябрьских выборов места в муниципальной скупщине этого городка.

Ранее бошнякские политики инициировали перевыборы, а затем устроили бойкот, недовольные тем, что оба раза в муниципалитете побеждали сербы.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», бошнякские политики заявили, что примут доставшиеся им в ходе местных выборов в Сребренице мандаты, хотя раньше громогласно заявляли, что «не намерены сидеть на скамейке запасных».

«Мы провели встречу с лидерами бошнякского блока, на которой было решено, что те, кто (в ноябре – ред.) выиграли мандаты, не могут оставлять их оппортунистам, – заявил лидер блока «Мой адрес Сребреница» Чамил Дуракович. – Тем, кому привилегии и управленческие возможности более ценны, чем принцип борьбы за права каждого из наших граждан».

Дуракович добавил, что принятие мандата в первую очередь не означает вхождение в состав местной власти, где будут доминировать сербы. Таким образом, он дал понять, что бошняки намерены быть в местной Скупщине неконструктивной оппозицией.

В свою очередь избранный сербский мэр Сребреницы Младен Груичич отметил, что с самого начала предлагал бошнякам отказаться от бойкота перевыборов, потому что, по его словам, за политические позиции следует бороться демократическими средствами, а не политиканством.

«Пятнадцать дней назад я дал прогноз, что те, кто громче всех агитировал за бойкот, развернутся на 180 градусов и примут мандаты, чтобы, как они говорят, не дать управление Сребреницей сербам», – прокомментировал ситуацию граданочальник.

В ходе выборов, которые прошли 21 февраля, бошнякские кандидаты получили 6 мест из 21 в Скупщине Сребреницы. Теперь эти места, путем договоренности и давления на лояльных бошняков, займут политические активисты антисербского толка. Напомним, что первые выборы 15 ноября минувшего года были объявлены бошнякскими активистами нечестными из-за того, что на них с ощутимым перевесом победили сербские кандидаты. Однако после того, как сараевский ЦИК БиГ назначил перевыборы, бошнякские лидеры призвали к бойкоту, поскольку даже в мусульманском Сараево посчитали явно незаконной мерой разрешить голосовать на местных выборах бошнякам из сребренической диаспоры, разъехавшейся по всему свету.

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-х он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу. Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети. После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

После этого удара инициатива перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которым в результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и занять районы, ранее контролируемые боснийскими сербами, где прошли зачистки местного сербского населения.

Чамил Дуракович охмуряет Билла Клинтона.

Затем США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонские соглашение, превратившие БиГ, по сути, в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования ВРС уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.