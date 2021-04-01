«Бойня на Украине – последний шанс спастись для Америки» – эксперт

08.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

США используют Украину как фитиль для того, чтобы разжечь войну на Донбассе и заставить Европу опустить «железный занавес» перед Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, если сейчас Европа не оградится от России, то уже вскоре США потеряют влияние в этом регионе, а вместе с ним – планы возродиться как великая держава.

«С учетом того, что американцы декларировали, что через три-четыре года, максимум, через пять они в глобальном плане не смогут противостоять России и Китаю, причем, каждой стране по отдельности – ни по экономическим, ни по военно-политическим показателям.

Это значит, что с их точки зрения, как раз при развитии ситуации в нормальном режиме в течении трех-пяти лет они теряют Европу. И для них – это все, это катастрофа, это конец не только американского глобального доминирования – ему давно наступил конец – это конец планам о его возрождении.

Для того, чтобы убедить Европу поступить вопреки своим интересам, пока есть такая возможность и пока Европа еще может это сделать, ее необходимо втянуть в жесточайший политический кризис с участием России, причем, не опасаясь даже начала общеевропейской войны. То есть, война должна быть на грани, такого масштаба – это должен быть кризис.

Только в таком случае можно повесить железный занавес над российской границей и после этого спать спокойно на протяжении некоторого количества лет, пытаться выработать новую глобальную стратегию. Это очень опасная игра, но США сами ходят по грани ядерного конфликта с Россией, по грани Третьей мировой.

Но они вынуждены играть в эту игру, потому что у них сейчас вопрос такой – либо они сдаются в масштабе, идут на поклон и говорят: «Ребята, мы были неправы, признаем. Теперь можно, вы нас спасете? Хотя бы гуманитарную помощь пришлите». Но это не в американской традиции, они все еще мнят себя великими.

А второй вариант – пройти по грани и либо заставить противника испугаться и отступить, то есть, России. Ну, и Китаю после этого. Либо же, развязав острейший кризис, но надеясь, что он не перерастет во что-то большее, сохранить свой контроль над Европой. И Украина в этом отношении служит только запалом», – заявил Ищенко.