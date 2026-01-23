Благодаря Белоруссии и вопреки санкциям российский ВПК быстро сумел наладить выпуск высокоточного оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замдиректора украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Расцвет российского ВПК пришелся на 2007-2010 годы, когда они свободно закупали французскую авионику для своих «сушек», закупали интеловские чипы и ставили их в свои крылатые ракеты . И это позволило существенно улучшать технические характеристики этого оружия», – сказал эксперт.

По его словам, когда в в 2014 году были введены антироссийские санкции, белорусская компания «Интеграл» активно стала скупать станки для производства микрочипов.

«Беларусь сейчас возобновила производство электроники, на которой работает большинство ВПК РФ. Условно Беларусь за прошлый 25-й год, если не ошибаюсь, около 5 миллионов чипов отправила на территорию РФ. А это чипы для радиовысотомеров, самолетов «Сухого», навигации, авионики, плюс для ракет крылатых класса Х-101. Поэтому они смогли восстановить свои способности, даже не глядя на эти санкции.

Поэтому когда мне рассказывают – там вот американские комплектующие в российских ракетах, говорю: бойтесь больше белорусских и российских комплектующих, чем американских», – заявил Храпчинский.