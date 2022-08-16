Боксер Усик перешел на «мову» и подсадил на нее детей – жена Екатерина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Уроженец Крыма, украинский боксер Александр Усик перешел на украинский язык и разговаривает с детьми на «мове».

Об этом в интервью видеоблогу «Киевский торт» заявила жена Усика Екатерина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Сама Усик пожаловалась на недостаточность языковой практики и подчеркнула, что сейчас ее семья живет не на Украине, а в Европе, а сама она приехала вместе с мужем в Дубаи, где должен состояться бой.

«Я знаю, что ты умеешь говорить на украинском языке. Давай так – через полгода или когда вы вернетесь, это следующее интервью мы запишем уже на украинском языке, ведь Саша рассказывает, что вы с детьми говорите на украинском, я знаю, что ты учишь украинский язык», – предложил Кобельков.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Вовочка, давай не через полгода, а раньше, хорошо. Я хочу очень скоро вернуться в Украину. Я стараюсь учить, к сожалению, у меня мало практики сейчас, так как я нахожусь за границей. С детками общаемся, Саша полностью перешел на украинскую мову и у него, кстати, неплохо получается. Я стараюсь, я очень хочу», – ответила Екатерина.