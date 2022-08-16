Боксер Усик перешел на «мову» и подсадил на нее детей – жена Екатерина
Уроженец Крыма, украинский боксер Александр Усик перешел на украинский язык и разговаривает с детьми на «мове».
Об этом в интервью видеоблогу «Киевский торт» заявила жена Усика Екатерина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сама Усик пожаловалась на недостаточность языковой практики и подчеркнула, что сейчас ее семья живет не на Украине, а в Европе, а сама она приехала вместе с мужем в Дубаи, где должен состояться бой.
«Я знаю, что ты умеешь говорить на украинском языке. Давай так – через полгода или когда вы вернетесь, это следующее интервью мы запишем уже на украинском языке, ведь Саша рассказывает, что вы с детьми говорите на украинском, я знаю, что ты учишь украинский язык», – предложил Кобельков.
«Вовочка, давай не через полгода, а раньше, хорошо. Я хочу очень скоро вернуться в Украину. Я стараюсь учить, к сожалению, у меня мало практики сейчас, так как я нахожусь за границей. С детками общаемся, Саша полностью перешел на украинскую мову и у него, кстати, неплохо получается. Я стараюсь, я очень хочу», – ответила Екатерина.
Спасибо!
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