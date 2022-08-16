Боксер Усик перешел на «мову» и подсадил на нее детей – жена Екатерина

16.08.2022  21:49 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 742
 
Дзен, Крым, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация, Спорт, Украина
Новости Украины

Уроженец Крыма, украинский боксер Александр Усик перешел на украинский язык и разговаривает с детьми на «мове».

Об этом в интервью видеоблогу «Киевский торт» заявила жена Усика Екатерина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уроженец Крыма, украинский боксер Александр Усик перешел на украинский язык и разговаривает с детьми...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Сама Усик пожаловалась на недостаточность языковой практики и подчеркнула, что сейчас ее семья живет не на Украине, а в Европе, а сама она приехала вместе с мужем в Дубаи, где должен состояться бой.

«Я знаю, что ты умеешь говорить на украинском языке. Давай так – через полгода или когда вы вернетесь, это следующее интервью мы запишем уже на украинском языке, ведь Саша рассказывает, что вы с детьми говорите на украинском, я знаю, что ты учишь украинский язык», – предложил Кобельков.

«Вовочка, давай не через полгода, а раньше, хорошо. Я хочу очень скоро вернуться в Украину. Я стараюсь учить, к сожалению, у меня мало практики сейчас, так как я нахожусь за границей. С детками общаемся, Саша полностью перешел на украинскую мову и у него, кстати, неплохо получается. Я стараюсь, я очень хочу», – ответила Екатерина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть