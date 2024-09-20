Боксер Усик пошел на принцип, и требует компенсаций и извинения за свое задержание в Польше

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Польское сетевое издание «Dziennik.pl» возвращается к теме инцидента с задержанием в аэропорту Кракова именитого украинского боксера и чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Несмотря на то, что, казалось бы, тему уже успели замять, выяснилось, что спортсмен поставил под сомнение действия польских служб, которые не захотели пускать его коллегу на борт самолета. Теперь Усик ждет от авиакомпании и аэропорта компенсации и официальных извинений.

По данным издания, промоутер Усика Александр Красюк требует от поляков компенсаций за, по его словам, плохое обращение. «Мы будем ждать официальных извинений и компенсации», — написал он в соцсети.

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«Александр и его друг (тоже Александр) должны были лететь на самолете Ryanair FR2777 из Кракова в Салоники. До этого они ехали более 11 часов на машине из Киева в Краков и немного устали. У Усика была приоритетная посадка, а у его друга — общая очередь. Пока ждали посадки, коллега Александра уснул на креслах в зале ожидания», — пишет Красюк.

По его словам, сотрудники аэропорта посчитали, что друг боксера находился в состоянии алкогольного опьянения и поэтому не пустили его на борт самолета.

«Усик начал спрашивать сотрудников Ryanair о причине, по которой его коллегу не пустили, но те отказались давать объяснения и вызвали полицию. После появления офицеров сотрудники авиакомпании указали на второго Александра и представили свои заключения относительно недопущения его на борт самолета. Полицейские попросили его поехать с ними для установления факта и оформления документов», — такова версия стороны Усика.

Боксер – согласно этой версии – заявил, что не полетит без друга.

«Тогда полицейские пригрозили надеть на него наручники. Усик протянул руки… И полицейский надел ему на запястья наручники. И только он, потому что, как видно на видео, снятом одним из пассажиров, другой Александр ходит без наручников, держа в руке дорожную сумку», — утверждает Красюк.

Опубличили и новые, до того неизвестные подробности. По словам промоутера, в местном отделении полиции другу Усика провели тест на алкотестере, который показал «содержание алкоголя, как после употребления одной бутылки пива».

«Сложно сказать, затмило ли лунное затмение сознание сотрудников авиакомпаний и полиции, или желание поближе познакомиться с выдающимся мастером. Однако можно с уверенностью сказать, что годовщину победы Усика над Гловацким поляки отмечали в 2016 году в Гданьске. Слава богу, инцидент исчерпан. Будем ждать официальных извинений и компенсаций от Ryanair и польских правоохранительных органов», — резюмирует Красюк.