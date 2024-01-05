Боле половины черногорцев назвали виновниками украинской войны Запад

Алексей Топоров.  
05.01.2024 14:40
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Общество, Сербия, Социология


Авторитетное издание «Новая сербская политическая мысль» провело опрос, который показал, что 35,6 процента совершеннолетних граждан Черногории идентифицируют себя как сербы.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Авторитетное издание «Новая сербская политическая мысль» провело опрос, который показал, что 35,6 процента совершеннолетних...

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Согласно результатам телефонного опроса, проведенного «Новой сербской политической мыслью» в течение десяти дней по выборке из 1000 респондентов, только 17 процентов черногорцев поддерживают введение санкций против России и лишь 7,8 процента – запрет российских СМИ.

При этом все равно 67,2 процента граждан поддерживают перспективу вступления Черногории в ЕС. Тем не менее, на вопрос, какая страна должна быть ближайшим партнером Черногории, наибольшее количество респондентов ответили, что Сербия и Россия.

Как показали результаты исследования, 51,5 процента черногорцев считают, что в войне на Украине виноваты США и НАТО, а 40,5 процентов убеждены, что победителем в этом конфликте выйдет Россия.

Самое интересное, что 35,6 процентов опрошенных граждан Черногории идентифицируют себя как сербы, при этом 51,6 процента осознают, что говорят на сербском языке (за годы независимости местные власти придумали собственный «черногорский язык»).

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