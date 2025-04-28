Более 100 украинских дронов атаковали Брянск

Олег Кравцов.  
28.04.2025 08:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 351
 
Белгород, Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Беспилотники киевского режима ночь атаковали Россию. Судя по сводке Минобороны РФ, основной удар пришелся на Брянскую область.

Российское оборонное ведомство, сообщает, что всего за минувшую ночь, включая вчерашний вечер, с Украины было выпущено 115 дронов, из которых 102 «перехвачено и уничтожено» над территорией Брянской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беспилотники киевского режима ночь атаковали Россию. Судя по сводке Минобороны РФ, основной удар пришелся...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Еще девять дронов было над Крымом, два – над Курской областью, один – над Белгородской.

Губернатор Белгородской области Александр Богомаз написал, что в областном центре погиб мирный житель.

«В результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. После работы оперативных служб будет проведен осмотр и оценка ущерба», – сообщил он.

Он подчеркнул, что регион подвергся «мощнейшей атаке».

«Первые взрывы начались примерно в 1:40. По словам местных жителей, несколько автомобилей загорелись на парковке в Красноармейской улице. Предварительно, по ним попал украинский БПЛА, а на Московской улице полыхает жилой дом. Жители пишут, что видны вспышки в небе», – описывает ситуацию в Брянске специализирующийся на происшествиях ресурс Shot.

Кроме того, взрывы звучали над городами Новозыбков и Клинцы.

Украинские медиа утверждают, что в Белгороде был атакован завод «Кремний Эл», который производит электронику для военных нужд. Соответствует ли действительности эта информация, пока сказать невозможно, но заметим, что в январе из-за украинкой атаки предприятие временно приостанавливало работу.

Кроме того, появилась информация, что план «Ковёр» введён в петербургском аэропорту Пулково. Пока неизвестно, связано ли это с угрозой атаки БПЛА.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить