Более 100 украинских дронов атаковали российские тылы

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Украинские беспилотники атаковали несколько областей Российской Федерации.

Масштабность атаки подтвердило Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БпЛА самолетного типа. Тридцать семь БпЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще тридцать семь БпЛА уничтожено над Воронежской областью, семнадцать БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области, одиннадцать – над Нижегородской областью, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями», сообщает Минобороны РФ.

Украинские источники утверждают, что был атакован аэродром Саваслейка. Губернатор региона Глеб Никитин подтвердил атаку, но не приводит подробностей..

«В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы. Предпринимаются все меры по минимизации последствий. По предварительной информации на текущий момент пострадавших нет», – написал Никитин.

Кроме того, украинские источники утверждают, что попадание пришлось по военному аэродрому в районе города Борисоглебск Воронежской области, но подтверждений с российской стороны не было.

«Наши силы ПВО и средства РЭБ продолжают уничтожение украинских БПЛА в Воронежской области. Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА фиксируются незначительные повреждения отдельных жилых домов, хозпостроек и транспорта, возгорание засушливой растительности. Распространения огня не допущено», – утверждает воронежский губернатор Александр Гусев.

Он предупредил местных жителей о запрете снимать работу ПВО и прилеты.