13.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Общество, Украина, Экономика коллапса

Более 30 африканских стран обогнали Украину по уровню жизни


Украина уступает африканским странам по уровню социальных стандартов и занимает первое место в Европе по уровню коррупции.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Израиль, Северная Корея, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, чем в Украине. Мы уступаем уже более чем 30 африканским странам по социальным стандартам. Единственное, где мы находимся на первом месте – в Европе мы находимся на первом месте среди европейских стран по уровню коррупции и на последнем по уровню социальных гарантий», – заявил Шуфрич.

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