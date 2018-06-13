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Более 30 африканских стран обогнали Украину по уровню жизни
Украина уступает африканским странам по уровню социальных стандартов и занимает первое место в Европе по уровню коррупции.
Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Израиль, Северная Корея, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, чем в Украине. Мы уступаем уже более чем 30 африканским странам по социальным стандартам. Единственное, где мы находимся на первом месте – в Европе мы находимся на первом месте среди европейских стран по уровню коррупции и на последнем по уровню социальных гарантий», – заявил Шуфрич.
Метки: Нестор Шуфрич, обнищание украинцев, Украина после Майдана
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