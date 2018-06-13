13.06.2018, Киев, Максим Карпенко

1 254 просмотров

Более 30 африканских стран обогнали Украину по уровню жизни

Украина уступает африканским странам по уровню социальных стандартов и занимает первое место в Европе по уровню коррупции.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Израиль, Северная Корея, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, чем в Украине. Мы уступаем уже более чем 30 африканским странам по социальным стандартам. Единственное, где мы находимся на первом месте – в Европе мы находимся на первом месте среди европейских стран по уровню коррупции и на последнем по уровню социальных гарантий», – заявил Шуфрич.