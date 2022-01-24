Более 38% петербуржцев ухудшили свое мнение о Беглове

24.01.2022  18:03 (Мск), Санкт-Петербург,
Иван Добровольскй.  
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Дзен, ЖКХ, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал, Социология


Петербуржцы приняли участие в опросе исследовательского агентства «АСИ Санкт-Петербург» и прокомментировали свое отношение к губернатору города Александру Беглову.

Исследование показало, что деятельность градоначальника как «негативную» оценивают 50,6% петербуржцев. Данный показатель на 38,7% выше, чем тот, что был осенью 2021 года.

Петербуржцы приняли участие в опросе исследовательского агентства «АСИ Санкт-Петербург» и прокомментировали свое отношение к...

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Больше всего жители Северной столицы возмущены провалом «мусорной» реформы и кампании по уборке снега. По данным агентства «АСИ Санкт-Петербург», порядка 63,6% респондентов считают отрицательной ту ситуацию, которая в данный момент складывается в Петербурге с вывозом мусора. При этом 18% участников опроса считают, что в данной проблеме виноват лично Беглов. Кроме того, 78,4% респондентов дали негативную характеристику качеству уборки снега в городе.

Из-за того, что губернатор Петербурга Александр Беглов систематически игнорирует проблемы города, петербуржцы решили организовать в интернете петицию с требованием о его отставке. В данный момент документ подписали более 26 тыс. человек.

Подробные результаты исследований можно получить по запросу в агентство ([email protected]).

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