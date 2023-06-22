Более 70% петербуржцев недовольны работой Беглова и провалившимися реформами

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Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ассоциируется у жителей города с невыполненными предвыборными обещаниями, нежеланием общаться с горожанами и другими нерешенными проблемами. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в Сети.

Юрист Ирина Баханович запустила в своем Telegram-канале опрос, в котором попросила жителей Санкт-Петербурга ответить на вопрос: с чем ассоциируется у них действующий губернатор Александр Беглов?

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Баханович предложила девять вариантов ответа: «Невыполненные предвыборные обещания», «нежелание общаться с жителями города», «неубранный от снега город», «мусорная реформа», «транспортная реформа», «закон о выселении жителей (КРТ)», «неотремонтированные дороги», «не построенное метро», «все вместе взятое и еще немного».

Абсолютное большинство петербуржцев выбрало ответ «Все вместе взятое и еще немного». За него проголосовали более 70% опрошенных.

Наиболее популярными ответами, кроме того, оказались невыполненные предвыборные обещания, проблемы с уборкой города от снега в зимний период, скандальный закон о Комплексном развитии территорий, а также отсутствие строительства новых станций метро. В общей сложности на момент выхода статьи проголосовать успели более двух тысяч жителей.

Результаты опроса наглядно показывают отношение жителей Петербурга к деятельности Александра Беглова на посту губернатора. Большинство горожан недовольны управленческими провалами градоначальника. В конечном итоге нерешенные проблемы могут еще больше негативно сказаться на рейтингах Беглова. В таком случае о переизбрании на второй срок глава Северной столицы может забыть.

Ранее политолог Юрий Самонкин выразил уверенность, что жители Петербурга не станут голосовать на губернаторских выборах за пустые обещания Беглова.