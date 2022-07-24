«Более агрессивно»: Зе-офис требует от нового руководства СБУ больше расправ с «сепаратистами»

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Новости Украины

Увольнение главы СБУ, а также смена руководства спецслужб в ряде украинских областей обусловлено тем, что действия предыдущего состава были недостаточно репрессивными.

Об этом в интервью «Deutsche Welle» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю логику президента в целом. Есть вопрос оперативного менеджмента, он должен быть постоянно эффективным и он должен постоянно правильно модерироваться, обновляться для того, чтобы быть эффективнее. Потому что, вы правильно сказали, война затягивается. Поэтому может быть определенная усталость. Нужны результаты, нужна фиксация, нужна оптимизация, может быть кадровая оптимизация. Нужно чётко говорить, что в этой вертикале, в таких-то областях эффективность низкая. Если мы говорим об СБУ в целом. Значит надо там сменить, но смен не было», – констатировал Подоляк.

Он добавил, что предыдущее руководство СБУ плохо справлялось с поиском «коллаборантов», которые действуют на всех украинских фронтах.

«Сейчас сменили главного, и оттуда началось изменение в областях, потому что нужно более агрессивно, на мой взгляд, и на взгляд президента, проводить именно спецслужбистскую работу во всех областях. То есть это превенция с сепаратизма как такового. Хочется, чтобы этого было больше. Хочется, чтобы СБУ работало больше. Я не вижу проблем. В цивилизованном открытом обществе смена того или другого руководителя – это не теория заговора. Это просто попытка найти более эффективного менеджера, ни больше ни меньше», – объяснял советник Ермака.