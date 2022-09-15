«Более интенсивный с ударами по критической инфраструктуре»: Казаков о новом этапе СВО

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Новости Украины

Атака Украины на харьковском направлении побудит Россию пересмотреть свою тактику в СВО, досрочно закончив второй этап спецоперации. Теперь кампания будет интенсифицирована и ударам подвергнутся объекты критической инфраструктуры.

Об этом в эфире телеканала НТВ заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так называемый контрудар, достаточно успешный в Харьковской области, он нас заставляет проводить перестройку в армии и планировать наступательные операции. В противном случае мы бы оставались во второй фазе и перемалывали бы их… Все, что делает сейчас Киев, в их логике, возможно, как-то это оправданно, но в логике всего того, что происходит на театре военных действий, они провоцируют нас на перегруппировку – частично она уже началась, на усиление нашего контингента, на наши наступательные действия, на интенсификацию кампании, включая разрушение критической инфраструктуры, которая помогает снабжать», – заявил Казаков.

Он также подчеркнул, что выполнение задач СВО невозможно без установления контроля над всей территорией Украины и уничтожения ее политической системы.

«Я процитирую президента, если вам непонятно, что такое денацификация и демилитаризация, и что это неизбежно предполагает контроль всей территории Украины, потому что иначе ни первого, ни второго невозможно. Если этого мало, то сравнительно недавно Владимир Владимирович Путин сказал, что Украину превратили в антироссийский анклав, и этот анклав мы уничтожим. Что непонятного? Когда мы говорим о политическом украинстве, мы не говорим об украинцах, об украинском языке, литературе, театре и так далее. Мы говорим о политическом украинстве, которого суть – бандеровщина», – добавил эксперт.