Более половины белорусов хотят интеграции с Россией – эксперт

18.08.2020, Москва, Максим Карпенко

В Белоруссии большинство населения, в том числе и участников протестов против действующего президента Александра Лукашенко, якобы настроена пророссийски и хотела бы интеграции с РФ, но проблема в том, что среди оппозиционеров нет ярких лидеров, способных поднять эти лозунги.

С таким утверждением в эфире интернет-канала CzarStream заявил выступил белорусский политолог, которого лишили гражданства из-за якобы антибелорусской деятельности, Кирилл Аверьянов-Минский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что как президент Александр Лукашенко, так и нынешние лидеры оппозиции не являются сторонниками России и не хотят выполнять обязательства по реальному созданию Союзного государства.

«Поскольку в Белоруссии отсутствует социология как таковая, сложно назвать точную цифру людей с пророссийскими взглядами или проЕСовскими. Тут можно ориентироваться только на свои ощущения. По моим ощущениям, больше половины населения всей Белоруссии в той или иной степени поддерживают интеграцию с Россией.

Каждый под этим подразумевает что-то свое, но дело в том, что на сегодняшний момент никто эти идеи не артикулирует. Лидеры протестов, та же самая Колесникова и иже с ней, они ничем особенным не отличаются от Лукашенко. Я внимательно следил за предвыборной кампанией и зачастую они – Лукашенко и объединенный штаб буквально повторяли друг друга.

Там и Лукашенко говорил о независимости и намекал на то, что с востока этой независимости угрожают. О том же самом говорила Тихановская и ее подруги. Говорили, что нужно отстоять независимость, никакие «дорожные карты» интеграции, которые Лукашенко не подписал в прошлом году, с Россией не нужно подписывать и вообще Тихановская сказала, что нужно денонсировать договор о Союзном государстве. Но она не сказала такого умного слова «денонсировать», она высказалась в том духе, что Союзное государство не нужно.

Позиция Лукашенко – мы не выполняем положения Союзного договора», который подразумевает создание общих органов власти, общей валюты, единого законодательства. А Тихановская говорит о том, что мы вообще выйдем из этого договора. А позиция «мы выполним Союзный договор», мы будем интегрироваться с Россией, она никем из публичных политиков не артикулируется.

Поэтому сейчас, в этом протестном движении создалась парадоксальная ситуация, когда большинство протестующих, а это простые белорусы и работники заводов, и представители церкви активно подключились, Русской православной церкви, батюшка в Гродно толкнул хорошую речь антилукашенковскую и прорусскую, значительная часть протестующих настроена пророссийски и не имеет политического представительства среди лидеров оппозиции», – заявил Аверьянов-Минский.