Более половины розданных властью автоматов в начале войны бесследно пропали – Луценко

Огромное количество оружие, которое получили все желающие на Украине в феврале 2022 года, исчезло.

Об этом в эфире видеоблога «Разные люди» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Луценко, тогда президента Украины Владимира Зеленского убеждал отказаться от бесконтрольной раздачи оружия экс-президент Петр Порошенко.

«Порох впервые и в последний раз за войну встретился лицом к лицу с Зеленским и порекомендовал ему перестать раздавать автоматы на улицах, а отдать их депутатам, партиями.

Почему? Потому что депутат может их выдать под роспись с копией паспорта, и эти люди будут воевать. Потому что те, кому раздал на Оболони, мягко говоря, большая половина так и не появилась. А автоматы до сих пор пропали», – заявил Луценко.