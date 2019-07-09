09.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Выборы, Политика, Сербия
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Более половины сербов поддерживают партию Вучича

Сербская прогрессивная партия, которая сейчас находится у власти, имеет поддержку более половины населения.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством «Фактор плюс», передает «Балканист».

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Если бы парламентские выборы в Сербии прошли в воскресенье 7 июля, то Сербская прогрессивная партия набрала бы 53% голосов. В парламент также смогут попасть оппозиционная прозападная коалиция «Союз за Сербию» (11,1%), Социалистическая партия Сербии (9,9%), Сербская радикальная партия (5,3%) и Движение свободных граждан (5,2%).

Сербы поддерживают стабильную политику, которую проводит президент Александр Вучич и его партия, пояснил «ПолитНавигатору» политолог Олег Бондаренко.

«Вучич — первый после Тито президент, который проводит стабильную, взвешенную долгосрочную стратегию, при котором страна занимает стабильные позиции на международной арене, и не происходит никаких пертрубаций, которые были характерны для его предшественников. А вся нынешняя оппозиция — это представители элит, которых оттеснили от кормушки», – сказал Бондаренко.

Выборы в парламент Сербии пройдут весной 2020 года.

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