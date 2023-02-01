Более полумиллиона британцев вышли на самую большую акцию протеста за последние 12 лет

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Полмиллиона сотрудников различных отраслей Великобритании объявили забастовку 1 февраля, требуя повышения заработной платы. Это крупнейшая акция протеста за последние 12 лет, она привела к закрытию школ и серьезно нарушила работу транспорта.

Среди бастующих – учителя, машинисты поездов, государственные служащие, преподаватели университетов, водители автобусов и охранники. Лидеры британских профсоюзов обвиняют правительство в срыве усилий по достижению компромисса об оплате труда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как отмечают местные СМИ, такой широкомасштабной забастовки не было со времени спора о заработной плате в государственном секторе в 2011 году, когда более миллиона британских рабочих и служащих устроили забастовку.

Переговоры между правительством и профсоюзами продолжают давать сбои: согласно недавнему опросу Ipsos, менее пятой части британцев считают, что правительство Риши Сунака хорошо ведет переговоры с профсоюзами о предотвращении забастовок.

В Лондоне большинство протестующих на улицах составляют преподаватели школ и университетов. Десятки тысяч преподавателей и поддерживающих их студентов сейчас идут маршем на Вестминстер, резиденцию правительства Великобритании.

Они скандируют лозунги типа «Эй, эй, Сунак, я хочу знать, будешь ли ты финансировать мою школу» на мотив популярной песенки, и несут плакаты с требованием к правительству «заплатить». К протестующим присоединился бывший лидер Лейбористской парии Джереми Корбин.

В свою очередь, премьер Великобритании Риши Сунак на слушаниях в парламенте обвинил в организации забастовки и акций протеста Лейбористскую партию и «профсоюзных боссов». Никаких обещаний повысить заработную плату в государственном секторе он не дал.

Инфляция в Великобритании достигла 10,5% в годовом исчислении в декабре 2022 года, а инфляция цен на продукты питания составила рекордные 16,7% за четыре недели до 22 января, сообщают британские СМИ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Риме и других городах Италии прошли организованные профсоюзами акции протеста против политики правительства Джорджи Мелони, поддерживающего войну и отправку оружия на Украину, а также дороговизны жизни.