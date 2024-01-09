700 тысяч ветеранов ВСУ прячутся от могилизации

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

От украинской мобилизации скрываются сотни тысяч не просто потенциально годных солдат, но опытных запасников, которые уже знакомы с воинской службой, но не спешат на передовую.

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины, бывший гауляйтер Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Если посмотреть на количество и на ассортимент украинских беженцев, которые сейчас разбежались по Европе, очень ошибочна точка мнения, что 99% украинских беженцев – это женщины и дети. Абсолютно нет. Трудоспособной погани призывного возраста не ошибусь что ни одна сотня тысяч. Ясное дело, каждый такой поганец находит для себя оправдание», – возмутился Тука.

В свою очередь, телеведущий отметил, что на Украине всё ещё скрываются от мобилизации более полумиллиона ветеранов.

«Я неоднократно слышал от военных, что у нас примерно семьсот тысяч тех военнообязанных, кто в своё время служил в армии, имел офицерские звания, а их не могут идентифицировать. Где они, чем занимаются? Они могли бы действительно принести пользу ВСУ», – добавил Близнюк.