«Болеете?» – Захарова жёстко ответила министру обороны ФРГ

23.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Германия проявила верх цинизма и наглости, перечислив через запятую Россию, Китай и исламский экстремизм.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выступление министра обороны Германии перед будущими офицерами ФРГ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Госпожа Крамп-Карренбауэр взывала с трибуны к «интеллектуальному и военному» превосходству немецкой государственности в противовес угрозам со стороны России, Китая и исламского экстремизма.

Хочется задать традиционный вопрос – не болеете? Всё ли хорошо? На каком основании, кто дал вам право ставить на одну доску, сравнивать и с официальных трибун заявлять о неких аналогиях между Россией и Китаем с одной стороны и исламским экстремизмом – с другой? Хочу напомнить министру обороны ФРГ, что Россия борется с радикальным исламизмом в Сирии, в отличие от Германии», – заявила Захарова, обращаясь к германской стороне.

Тем не менее, в речи министра обороны ФРГ представитель МИД РФ нашла и тезисы, с которыми нельзя не согласиться.

«Развязанную в 2014 году войну на Востоке Украины Крамп-Карренбауэр назвала «грубейшим попранием норм международного права». Это сто процентов, это правда. Хорошо было бы, если бы глава оборонного ведомства государства Нормандского формата чётко обозначила, что эта война была развязана Киевом против своего собственного населения. Можно бы было даже порассуждать по поводу того, что сделал Берлин для того, чтобы не допустить такого сценария, коль скоро до 2014 года в ручном режиме управлял большим количеством процессов, которые имели место на Украине», – добавила Мария Захарова.