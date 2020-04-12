Болеть еще будем, нужно шевелиться – Лукашенко

17.04.2020, Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его страна лучше России справляется с эпидемией коронавируса.Об этом он заявил во время посещения стеклозавода «Неман», передает корреспондент ПолитНавигатора». «Да, болеть мы еще будем. Это мы прекрасно понимали и прогнозировали еще два месяца назад. Пока идем этим путем. Но это очень тяжелая и затратная работа – бороться очагово, не изолируя людей, не выписывая какие-то пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли, но вычленить каждого человека очень сложно», - сказал Лукашенко.Он снова повторил свой любимый тезис о том, что Россия может позволить себе не работать, поскольку живет за счет продажи нефти и газа.«Конечно, нам сложнее, чем России. Они на каникулах, а трубы работают. Хоть цена упала, но тем не менее валюта поступает. У нас этого нет. Поэтому люди должны понимать, что они сами должны шевелиться», - сказал Лукашенко.Sergey Stepanov, [17.04.20 17:24][Переслано от Алиссандро Суворов]Зеленский пришёл на один срок, чтобы забить последние гвозди в гроб Украины ⬇️Sergey Stepanov, [17.04.20 17:24][Переслано от Dima Kot]21:02-21:58++24:51-25:57Киев, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его стране гораздо сложнее справляется с эпидемией коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил во время посещения стеклозавода «Неман», передает корреспондент ПолитНавигатора».

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«Да, болеть мы еще будем. Это мы прекрасно понимали и прогнозировали еще два месяца назад. Пока идем этим путем. Но это очень тяжелая и затратная работа – бороться очагово, не изолируя людей, не выписывая какие-то пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли, но вычленить каждого человека очень сложно», – сказал Лукашенко.

Он также в очередной раз повторил тезис о том, что Россия может позволить себе не работать, поскольку живет за счет продажи нефти и газа.

«Конечно, нам сложнее, чем России. Они на каникулах, а трубы работают. Хоть цена упала, но тем не менее валюта поступает. У нас этого нет. Поэтому люди должны понимать, что они сами должны шевелиться», – сказал Лукашенко.