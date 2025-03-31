Болею за русских. Их победа будет благом для Украины – американский профессор

Елена Острякова.  
31.03.2025 09:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия не сможет вести бесконечную войну против Украины и Запада, поэтому ей придется пойти на эскалацию.

Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета Джон  Миршаймер  заявил в интервью ютуб-каналу «Дюран», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не сможет вести бесконечную войну против Украины и Запада, поэтому ей придется пойти...

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«Сейчас Москва намекает на использование ядерного оружия, но я не утверждаю, что Путин это сделает. Но он может серьезно усилить атаки на Украину и попытаться поставить украинскую экономику на колени: разрушить мосты, города, правительственные здания. Сделать с Украиной то, что израильтяне сделали с Газой», – сказал Миршаймер.

Он признался, что желает победы России ради блага Украины и Запада.

«Если украинцы победят, это не будет в интересах ни Украины, ни Запада. А если русские одержит победу на поле боя, это может стать способом убедить людей, что конфликт нужно прекратить сейчас, и это будет к лучшему. Я нахожусь в парадоксальной ситуации, когда болею за русских, чтобы они добились успеха, потому что думаю, что в конечном итоге это будет лучше не только для русских, но и для украинцев и Запада», – считает профессор.

Его поддержал британский аналитик Александр Меркурис.

«Это правда. Каждый раз, когда украинцы добивались большего, чем ожидалось, это заканчивалось для них плохо. Они и Запад становились слишком самоуверенными, и это приводило к более сильной реакции русских. Надеюсь, что быстрая победа России позволит избежать таких сценариев», – подчеркнул Меркурис.

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