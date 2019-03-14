14.03.2019, Киев, Игорь Петров

Штаб Петра Порошенко, планирующий вслед за «томос-туром» устроить еще одну русофобскую предвыборную акцию – принятие Верховной Радой нового языкового закона, усиливающего гонения на русскоязычное население, накануне голосования организовывает серию пресс-конференций в поддержку президентской инициативы.

На фоне сообщений о деятелях, разбегающихся с президентского корабля, штабистам Порошенко приходится привлекать отставных политиков или общественников – фриков, как произошло накануне в Киеве, где в поддержку языкового закона привлекли выступать Ирину Козловскую, главу общественнной организации «Наш дом – Вита Литовская», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы призывам депутатов проголосовать его. Благодаря ему украинский язык станет государствообразующим, и это будет новой отправной точкой для преодоления комплекса неполноценности, который на протяжении нескольких столетий пытались нам привить.

Мы – наследники Киевской Руси, великой державы, которая на протяжении нескольких веков была форпостом европейской цивилизации и защищала наших потомков от монголо-татарской орды, чтобы она не продвигалась дальше к Европе.

Сейчас наша страна оказалась почти в такой же ситуации. Такая же орда, но теперь Московия, пошла войной на Украину и пытается присоединить ее к так называемому «русскому миру».

Я согласна с президентом Порошенко, что этот так называемый «русский мир» – ни что иное, как новая форма имперской идеологии и колониального господства Москвы над нашим государством.

Именно для этого Россия уже много столетий пытается искоренить украинский язык. Тот факт, что Порошенко на протяжении всей своей каденции постоянно защищал украинский язык, говорит о его стратегическом мышлении и твердом желании сохранить наше государство для будущих поколений украинцев», – сказала порохобот Козовская.