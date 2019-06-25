Болезненное поражение Украины в ПАСЕ досрочно взбаламутит предвыборное бла-бла

25.06.2019, Киев, Игорь Петров

Решение ПАСЕ о возвращении российской делегации стало символическим поражением украинской дипломатии и на него особенно болезненно реагируют те, кто принимал непосредственное участие в формировании внешней политики Украины на международной арене в эпоху Порошенко.

Об этом в комментарии корреспонденту «Политнавигатора» заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

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«Это в большей мере символическое поражение украинской дипломатии. Это символическая, информационная победа России.

Возвращение России в ПАСЕ ничем сегодня Украине не угрожает. Но символически – это признание определенного тупика, поражения украинской политики времен Порошенко в международных организациях.

Да, есть риск того, что это может быть использовано как инструмент и могут быть сняты некоторые санкции в рамках ЕС. Но пока это только виртуальная угроза.

Болезненно восприняли это символическое поражение прежде всего те люди, которые имеют отношение к эпохе Порошенко и формировали политику в это время. Для них это, в том числе, и личное, профессиональное поражение.

Кроме того, в Украине скоро выборы и многие силы будут, безусловно, разыгрывать решение ПАСЕ как карту реванша, карту национальной угрозы. Риторики будет очень много», – резюмировал Бортник.