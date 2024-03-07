Болгар «напрягает» не столько ядерное оружие РФ, сколько американские базы на своей территории

Вадим Москаленко.  
07.03.2024 19:56
  (Мск) , Киев
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Болгария, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина, ЯО


Совершенно неважно, где Россия размещает своё ядерное оружие, когда у тебя по всей стране американцы понастроили потенциальные легитимные цели для него.

Об этом на канале «Вышка» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Совершенно неважно, где Россия размещает своё ядерное оружие, когда у тебя по всей стране...

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Политолога спросили, не «напрягает» ли болгар размещение в Белоруссии российского ядерного оружия.

«Честно говоря, нас всё напрягает, потому что мы находимся от 5 до 7 минут доступа a) от Крыма, b) от всех остальных российских ракет, c) на нашей территории есть четыре американские базы, которые, мягко говоря, тоже, скорее всего, являются легитимными целями для всего этого. И нам много не надо, территория у нас не такая [большая].

А помимо этих четырёх американских, не натовских, конкретно американских военно-оккупационных баз, есть и самая большая американская база на Балканах, и самая большая после Рамштайна территория в Европе – Кэмп-Бондстил в Косово, что в 40-50 километрах западнее болгарской границы. Где – если что-то бабахнет, это тоже, мягко говоря, радиационным фоном достанется достаточно многим болгарам и достаточно большим регионам Болгарии. Никому от этого радости нет, напряжение есть.

Поэтому будут ли эти штуки размещены в Белоруссии, в Крыму, в Центральной, Западной, Восточной Украине – всё это напрягает, честное слово, радости в этом никакой нет», – ответил Пасков.

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