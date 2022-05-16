Болгария без газа, без денег и без беженцев

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Новости Украины

Прекращение поставок российского газа в Болгарию серьезно усугубило экономический кризис в стране. На фоне протестов автоперевозчиков, рабочих, военных и других групп населения власти вынуждены начать экономить.

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Первыми под раздачу попали украинские беженцы.

Энергокризис

С 27 апреля болгарский оператор ГТС «Булгаргаз» не получает российский газ. Причиной закрученного вентиля стал отказ Софии платить за газ в рублях на условиях Москвы. Зависимость Болгарии от российского газа достигала на момент кризиса 85-90%, и прекращение поставок спровоцировало новый виток газового кризиса в стране.

Ситуацию усугубляют слухи о предстоящем общеевропейском эмбарго на российскую нефть и непрерывный рост цен на топливо и другие нефтепродукты. Для рядовых болгар сценарий с эмбарго означает смерть экономики и социально-экономическую катастрофу.

Новости о поставках газа из альтернативных источников местный бизнес не успокаивают. Вопреки бравурным обещаниям премьер-министра Петкова после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, Вашингтон поставит Болгарии всего два танкера со сжиженным газом, потому что основные объемы зарезервированы для более важных стран Европейского союза. Подача полного объема забронированных мощностей азербайджанского газа станет возможной лишь с 1 июля, после запуска интерконнектора, и обещает покрыть лишь 40% от требуемого болгарской экономике газа.

Протесты

Усугубляющийся кризис и неопределенность в будущем спровоцировали бурный рост протестных настроений в болгарском обществе. Власти пытаются купировать недовольство срочными пакетами антиинфляционных мер. Так, правительство по итогам заседания экспертного коалиционного совета анонсировало повышение пенсий и детских пособий, компенсацию предприятиям роста цен на электроэнергию и т.д. Премьер Петков называет рост социальных выплат «беспрецедентно большим», однако граждане не особо склонны согласиться с ним.

10 мая в Болгарии прошла первая в этом году крупная акция протеста, которую организовали автоперевозчики. Накануне они попытались «мирно» договориться с премьер-министром о снижении акцизов на топливо, однако на совещании с представителями профсоюзов Петков выразительно дал понять, что мнение недовольных он учитывать не собирается.

«Вы должны понять, что здесь, в этом кабинете, я решаю, что должно быть сказано» – заявил премьер-министр профсоюзным делегатам.

Те не стали терпеть хамство и ушли с совещания. В тот же день они опубликовали запись со словами Петкова, а крупнейшая оппозиционная партия ГЕРБ-СДС заявила, что подумывает об организации импичмента правительству. А транспортники провели масштабную акцию протеста, заблокировав своими фурами перекрестки нескольких десятков крупнейших городов страны.

К протесту автоперевозчиков теперь присоединятся и рабочие ТЭЦ «Марица-3», которую правительство собирается закрыть, якобы, из-за экологический требований Евросоюза. Молчаливую акцию протеста в воскресенье провели у здания Совета министров болгарские военнослужащие и гражданские вольнонаемные в вооруженных силах. Они потребовали привязки зарплат к средней по стране и увеличения социальных выплат.

Украинцы бегут

В этих условиях власти Болгарии свои надежды возлагают на туристический сезон. Правда, с этим есть проблема – почти все курортные отели заняты украинскими беженцами. В настоящее время в гостиницах как внутри страны, так и в курортной зоне размещено более 63 тысяч украинцев. Их размещение, питание и здравоохранение оплачивало государство.

Теперь же власти намерены к 31 мая освободить эти отели для туристов.

«С 1 июня мы входим в фазу интеграции – у этих людей [беженцев] было время сориентироваться, сказать, будут ли они работать и что. Если отельер решит, что за свой счет он может приютить граждан Украины, он может принять решение индивидуально» – заявила председатель Государственного агентства по делам беженцев Марьяна Тошева.

Беженцам предлагают начать работать, хотя бы неполный день. Еще какое-то время государство может их размещать в муниципальном жилье, а это в основном общежития и ночлежки для социально неблагополучных граждан, но в целом София ожидает от беженцев из Украины ясности. Впрочем, ясность уже выражается в виде бегства беженцев – теперь уже из Болгарии. По оценкам самих властей из 63 тысяч более половины собираются теперь переехать в другую европейскую страну.