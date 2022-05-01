Болгария и Румыния. Особая роль в украинском кризисе

Новости Украины

Болгария и Румыния втягиваются в украинский кризис. Власти обоих стран вплотную подошли к решению о поставках оружия и боеприпасов украинским военным и ремонте бронетехники.

Маршрут предстоящих поставок проходит подозрительно близко к активно разогреваемому Приднестровью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поездка с последствиями

Поездка в Киев произвела на румынскую и болгарскую правительственные делегации впечатление. Они побывали в украинской столице с разницей в сутки, 26 и 28 апреля, но вернулись с одинаковыми выводами и предложениями.

По итогам поездки глава правительства Румынии Николае Чукэ и премьер-министр Болгарии Кирил Петков провели совместную пресс-конференцию, на которой озвучили свое мнение о возможных поставках вооружения и оказании другой помощи Украине.

Петков (брюнет под Траволту в молодости) и Чукэ

При том, что в обеих странах отношение власти к конфликту исключительно проукраинское, в реальности общественность и в Румынии, и в Болгарии к поставкам военного снаряжения, оружия и боеприпасов относится негативно. Это подтверждают и данные социологических опросов, и звучащая в парламентах обеих стран критика таких намерений.

Однако сейчас, вопреки общественному настрою, София и Бухарест могут принять решения, напрямую угрожающие собственной стабильности, но согласованные с центрами принятия решений в НАТО.

Поездке Чукэ и Петкова в Киев предшествовало совещание министров обороны стран-членов НАТО на базе США Рамштайн в Германии. По сути, Пентагон взял на себя не только координацию международных поставок оружия для украинских военных, но и сформировал коалицию долгосрочной военной поддержки и помощи Киеву. Румынии и Болгарии в этих планах может быть отведена особая роль, поскольку обе страны являются опорными точками т.н. «Восточного фланга НАТО» и обладают серьезными запасами как боеприпасов и вооружения советских образцов, так и производственными мощностями для их создания или ремонта.

Старое, доброе, советское

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о переходе ВСУ на вооружение западного образца никого обманывать не должны – прямо сейчас на Донбассе и под Николаевом украинцы отбиваются из советских гранатометов и пушек. Обещанная коллективным Западом артиллерия и сотни тысяч боеприпасов только начали поступать на фронт, а поставляемая бронетехника и вовсе советского или лицензионного производства.

В этом контексте возможности Румынии и Болгарии по ремонту и восстановлению танков Т-55, Т-64 и Т-72, а также производства для них боеприпасов представляют собой ключевое значение для стратегических и тактических возможностей вооруженных сил Украины.

Решения о ремонте украинской бронетехники и поставках вооружения ни в Софии, ни в Бухаресте еще не приняты. Болгарам предстоит разобрать этот кейс на парламентских слушаниях, румынам – принять на заседаниях Палаты депутатов и Сената поправку в действующее законодательство о возможностях экспорта и вывоза вооружения.

В Болгарии жестко против такого шага выступает президент Румен Радев, пропрезидентская Болгарская социалистическая партия (состоит в правящей коалиции), а также непарламентские радикальные политические и общественные организации. В политических элитах Румынии есть консенсус о необходимости помогать Украине, однако нет уверенности, что им самим не понадобятся эти боеприпасы, танки и самолеты, когда российские войска выйдут к Галацу со стороны украинского Рени. А в том, что они непременно туда прорвутся, министерство обороны Румынии не сомневается. Министр Василе Дынку неоднократно указывал необходимость укрепления собственных вооруженных сил и, по его и президента Йоханнеса инициативе бюджет румынских военных увеличили до 2,5% ВВП страны.

Заседание в Бухаресте (фото пресс-службы правительства Румынии) – перед брифингом

Болгарский Т72MR, модернизованный под стандарт НАТО

Прямиком на Тирасполь

В то же время непрерывное давление Брюсселя не оставляет места для иллюзий. Несмотря на угрозу политической нестабильности в Болгарии и серьезного ослабления армии Румынии решения о военных поставках скорее всего будут приняты в ближайшие дни.

В Бухаресте называли 4 мая датой рассмотрения законопроекта, а в Софии премьер Петков активно готовит общественность к необходимости принять решение о военных поставках.

В этом случае эскалация конфликта выйдет на новый уровень. Эшелоны с румынскими и болгарскими танками и снарядами должны будут последовать на Украину по молдавской железной дороге, в непосредственной близости от окруженного Приднестровья. И, вполне вероятно, до Николаева ни танки, ни снаряды не доедут, а останутся на усиление Одесской группировки украинских войск. Которая, как заявил спикер Одесской военной администрации Братчук, активно занимается «укреплением границы» с непризнанным Приднестровьем всего в десятке километров от российского склада боеприпасов в Колбасне.